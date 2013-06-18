《中国房地产焦点》房价涨势趋缓土地市场渐热，资金面或将左右后市走向

* 调控新政后房价涨势略趋缓

* 资金充沛开发商加速投资

* 土地市场渐热

* 政策回归平静，未来楼市走向更多取决于资金面

作者/宿泱韫

路透北京6月18日 - 在房地产调控新政出台后，中国楼市渐入平稳期，近两月房价涨势略有缓和，而资金充沛的开发商则开始布局新一轮投资，令土地市场渐升温。

在业界看来，以往最大的不确定因素--政策，短期内料不会对楼市施加巨大影响。近期种种迹象表明，新一届领导层将更注重长效机制的建立，而非短期需求的抑制，下半年中国楼市走向将更多取决于资金面的变化。

国家统计局刚刚公布的5月70个大中城市新建住宅销售价格环比涨幅继续缩窄，路透测算其涨幅为0.9%，略低于上月的1%，且环比上涨的城市个数下降2个至65个。

“总体上，房价上涨压力最大的时候已经过去了，未来更多是涨幅趋稳，结构分化。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示。他指出，目前政策方面的不确定性相对较少，而经济疲弱收入预期较差，以及海外资金有回流迹象，都会影响到需求。

国内70个大中城市新建住宅价格环比已连续12个月上涨，涨幅在今年3月达到1.2%的高点后连续两个月回落，不过同比涨幅受基数等影响仍然保持扩大之势。

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鉴于中国楼市地区分化愈加明显，一线城市房价走势备受关注，数据显示，北上广深四大城市房价凌厉上涨之势大致得到控制，北京、上海和广州的环比涨幅分别降至1.3%，1.4%和1.5%，深圳则较上月的1.8%略微上升至1.9%；而在3月，四个城市的涨幅都在2%以上。

一线城市房价涨势放缓，多依赖于较严格的调控政策，尤其是行政手段的实施，这在北京尤为明显。在过去两个月，北京收紧对高价房入市的审批，提高预售门槛，并于近日出台预售新规，规定7层以下(含)的大户型住宅及商业、办公项目，需达到主体结构封顶方可办理预售。

分析人士指出，这些方式短期内确实能抑制房价涨势，但同时也会打乱开发商投资、销售的节奏。

中国最大房地产公司--万科 董事长王石稍早曾表示,北京和上海等特大型城市的房价短期内不会下降，他再次强调，目前中国房地产市场确实存在泡沫，而且泡沫不轻；但是短时间泡沫破裂不太可能。

**土地市场回暖**

中国楼市的调控新政并没有让开发商看淡后市。与楼市成交渐趋平稳形成对照，土地市场在5月愈发活跃，不时有“地王”诞生，规模房企拿地尤为积极。

由于部分三四线城市房地产市场趋饱和，面临库存高企的困境，不少开发商今年重归一二线城市，使得本就稀缺的一二线土地市场竞争更为激烈。如6月3日，越秀地产以24亿元人民币拿下某地块，楼面地价达34,590元/平方米,再度刷新广州“地王”纪录。

而近日恢复挂牌出让的北京准地王丰台区花乡夏家胡同住宅用地，起拍价由13.1亿元加至13.59亿元，表明了当地国土局以及开发商对于后市发展的乐观预期。

“1-5月，一、二线城市楼市销售和资金全面改善，使开发商拿地信心倍增，土地市场升温表明开发商看好后市。”上海证券房地产分析师舒廷飞表示。

去年年末以来，房地产销售的改善、主要房企一季度大举海外融资、整体资金环境的宽松，加之信贷、信托等偏好房地产项目，令主要开发商并不差钱。

“大型房地产企业现在都不缺钱，期房卖得很好。而且今年融资成本已经下降了，跟信托融资以前要10%以上，现在才10%以下。”某信托公司管理层人士表示。

不过，多位分析人士均指出，目前的土地市场尚未到炙热的程度，而且与楼市类似，各地冷热不均，一线城市、热门地块受追捧，但全国而言高溢价率并不普遍。从统计局数据看，1-5月份，房地产开发企业土地购置面积同比仍下降13.1%，且房企拿地也更为理性。

“从2011年开始，拿地比之前要更加理性一点。”中国指数研究院指数研究中心总监何田表示，用拿地资金和销售额比值来衡量，2009年基本上是1：1，去年和前年基本上是30-40%，今年一季度有些提高但应在40-50%之间。

“典型企业、大企业更侧重目前相对供应不足的一线，以及南京、杭州等，这些城市的项目和开发周期能够比较快的给企业带来收入，相对来说还是可控的。”他称。

**资金面是关键**

中国新一届领导层淡化房地产调控，将逐步建立包括房产税在内的长效机制，这已成为业界共识。另一方面，这也意味着今年剩余时间政策层面可能会相对平静。

“短期看，再次单纯打压需求的迫切性在下降，因为，我们看到房价涨幅已在趋缓，而低迷的经济状况又需要维持目前地产销售及投资水平。”东方证券房地产分析师杨国华在报告中指出。

今年以来，中国经济增长乏力，一季度GDP能以7.7%的速度增长，主要得益于房地产和基建投资的拉动，而稍早公布的5月数据再度令人失望，但1-5月房地产投资仍能保持20.6%的增长。

业内人士指出，房地产之所以能保持这一增速，一方面是调控政策执行力度不如预期，到地方上打了折扣，另一方面也得益于年内至今充裕的资金。在其它实体经济不景气之时，相应能承受较高利率的房地产和基建行业获得了较多资金。

“短期房价还是在高位，但之后取决于未来几个月的货币政策立场。”野村证券经济学家张智威表示。

他指出，2009年来中国的M2增速和房价之间存在明显关联，M2增速大约领先房价走势四个月左右，据此判断，M2增速已在今年5月迎来拐点，央行保持较紧的货币政策。

“若（货币）政策持续收紧，M2增速趋降，那么房价可能也会紧随其后。”他称。

中国5月广义货币供应量(M2)增长15.8%，增速稍有回落，今年全年M2增速目标则为13%。(完)