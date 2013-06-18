更新版 1-中国数据：5月FDI保持平稳，本币升值令外贸前景严峻

* FDI连续第四个月保持同比正增长

* 外贸形势依然严峻，受外需和汇率影响

* 下半年国内消费可望保持回升势头 (新增更多数据和评论)

路透北京6月18日 - 中国5月FDI连续第四个月保持同比正增长，预计未来吸引外资规模还将保持平稳。不过商务部预期受人民币升值和外需不振冲击，中国外贸形势依然比较严峻。

商务部新闻发言人沈丹阳周二并称，只要宏观经济保持稳定、政策调整到位，有利于促进消费的改革措施得以推进，下半年国内消费市场可望继续保持回升的势头。

“（FDI）个别月份增速略有下降，但这都是非常微弱的起伏变化...中国外资能够保持正增长已经相当不容易，”他在新闻发布会上说，“全年的外资形势预计还将是保持平稳的态势。”

中国5月全国实际使用外资(FDI)金额92.56亿美元，同比增长0.29%，为连续第四个月实现正增长；1-5月累计实际使用外资金额为475.95亿美元，同比增长1.03%。去年全年中国吸引外资同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

商务部新闻稿显示，年初以来欧盟和美国对华投资保持较快增长，1-5月投资额分别为15.8亿美元和34.52亿美元，同比分别增长22.62%和24.13%。从行业看，房地产实际使用外资规模96.5亿美元，同比下降4.95%。

同时，中国投资者“走出去”步伐也持续加快，1-5月累计实现非金融类直接投资343亿美元，同比增长20%；其中对澳洲、美国、东盟、欧盟投资分别实现93%、76%、60%和47%的高速增长。

在谈到国内消费前景时，沈丹阳指出，3-5月消费同比增速虽然是逐月加快，但仍低于上年水平，市场的回升仍然是恢复性的，“但总体来看居民消费信心有所回升，只要宏观经济保持稳定，政策调整到位，有利于促进消费的改革措施得以推进，下半年的消费市场可望继续保持回升的势头。”

在宏观经济整体复苏缓慢之际，中国国内消费一直保持稳中见升。中国国家统计局数据显示，今年1-2月、3月、4月和5月社会消费品零售总额同比增速分别为12.3%、12.6%、12.8%和12.9%。

商务部在新闻发布会上并称，第27届中欧经贸混委会定于周五（21日）在北京举行，届时将研究解决包括光伏贸易争端等问题；此外今日下午在中国山东威海将举行中日韩自贸区研讨会。

以下为历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2013年5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

金额 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3

同比 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05

**外贸形势依然严峻**

中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。

“5月份外贸的增速大幅下降，这是多重因素叠加作用的结果，也是当前外贸形势严峻复杂的真实反映，”沈丹阳称，“从全年外贸趋势看，总体上形势是比较严峻的，要实现预期的宏观目标要克服很多很多困难。”

中国5月出口同比仅增长1％，进口同比下降0.3％。沈丹阳透露，商务部根据海关数据分析发现，1-4月如果不含对港贸易，全国出口增长仍达到8.5%；但是5月当月如果不含对港贸易，全国进出口同比下降0.12%，其中出口下降0.17%，进口下降0.08%。

沈丹阳表示，日前商务部就当前外贸形势向其重点联系的1,000多家企业做了问卷调查，企业普遍反映近期出口形势不佳，人民币升值和外需不振是制约出口的两大主因，其中有多达73.4%的企业认为是人民币升值，而选择国际市场需求不振的企业也占了72.6%。

“实际上，人民币持续快速升值，前几个月就已经影响了出口企业的接单，”沈丹阳称，“由于出口利润空间大幅收窄，企业经营信心不足，前几个月有单不敢接的现象就已经很突出，接的主要是短单、小单。”

人民币兑美元即期汇率 周一收报6.125，今年迄今升值1.7%。

本次调查中受访企业出口额大约占中国外贸出口总额的8%，它们的平均出口利润率不足3%，其中26.8%的企业出现出口亏损，“这样的情况不仅直接影响了5月份出口的增速，预计还会对接下来几个月的出口产生不利影响，”沈丹阳称。