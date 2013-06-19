中国公开市场：今日可申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

路透北京6月19日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。

面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升，市场哀声一片。在此情况下，节后首周央行罕见暂停公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。