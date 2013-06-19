中国公开市场：今日可申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

标题新闻：民调显示如果马克龙和勒庞在5月7日法国最后一轮大选中对阵，马克龙会大获全胜
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路透北京6月19日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。
面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。
自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升，市场哀声一片。在此情况下，节后首周央行罕见暂停公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。