中国汇市：人民币早盘回落，后市结购汇均衡下区间波动可能性大

* 人民币早盘走低

* 中间价回落，结束此前连续四日创新高之势

* 结购汇相对均衡，未来区间震荡可能性大

* 没有明显的人民币贬值预期

路透北京6月18日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走贬。人民币中间价亦走弱，结束此前连续四天创新高之势。早盘出现一波购汇促人民币价格出现回落，但幅度相对有限，整体市场交易没有出现很明显的大额结购汇，交易维持区间震荡，没有出现强有力的方向指引。

交易员称，尽管中间价没有完全贴紧隔夜美元指数，走弱幅度略出乎市场意料，但市场的结购汇力量相对均衡，成交价没有出现明显的波动，预计后期仍在6.1200-6.1400元之间区间波动。

不过值得关注的是，部分交易员指出，监管层近期或有意推动银行以及贸易商进行购汇，部分削弱人民币升值的动能，令结购汇力量更趋均衡，目前仍没有看到明显的人民币贬值预期。

“中间价是连续走强后的自然回调，只是回调的幅度大了一些，...市场没有大的走势，人民币贬值预期并不明显。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:34，人民币兑美元即期报6.1289元，上日收报6.1250元。今日人民币兑美元中间价 为6.1651元，上日中间价为6.1598元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮此前认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。

东京汇市美元兑日圆周二徘徊在两个月低位上方，但由于市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会给出撤除刺激举措的暗示，进而扰动股市，所以美元难以延续涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2714/60，上日尾盘为6.2560。

北京时间12:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1350/70元，上一交易日尾盘报6.1263元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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