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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--6月19日****

路透6月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 6月19日(三)
 GMT时间     经济指标/活动                                公布时段        预估值        前值
 0830        英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-       6月           0-9-0       0-9-0
             降息)                                                                
 0900        瑞士ZEW投资者信心指数                           6月              --       正2.2
 1100        美国抵押贷款指数                            6月14日当周          --       670.7
             美国再融资指数                                                   --     3,322.3
 1230        加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                    4月           +0.3%       +0.3%
 1800        美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议                             --       0.25%
 2245        新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季          +0.6%       +1.5%
                                 (较上年同期)                              +2.5%       +3.0%
 2330        路透短观调查日本制造业景气判断指数              6月              --        负13
 2350        日本投资外国债券(亿日圆)                       前周              --   卖超3,869
             外资投资日本股票(亿日圆)                                         --   买超1,136
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段           现值      预估值
 0430     日本工业生产(较前月)                            4月修正值         +0.9%          --
          日本产能利用指数(较前月)                                          +1.6%          --
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 5月               +0.2%       +0.1%
                              (较上年同期)                                  +2.7%       +2.6%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                     +0.2%       +0.2%
                            (较上年同期)                                    +3.1%       +3.1%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                       +0.2%       +0.2%
                                        (较上年同期)                        +3.1%       +3.1%
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)         5月               -0.3%        持平
                                     (较上年同期)                           +2.2%       +2.5%
          英国PPI产出物价(较前月)                                            持平        持平
                       (较上年同期)                                         +1.2%       +1.4%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                       +0.1%       +0.1%
                          (较上年同期)                                      +0.8%       +0.9%
 0900     德国ZEW经济景气指数                             6月                38.5        38.1
             ZEW现况指数                                                      8.6         9.5
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 6月15日当         +0.3%          --
                                                          周                       
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 5月               +0.1%       +0.2%
                              (较上年同期)                                  +1.4%       +1.4%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                               +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                               +1.7%       +1.7%
 1230     美国实质所得(较前月)                            5月               -0.1%        持平
 1230     美国房屋开工年率(万户)                          5月                91.4        95.0
          美国建筑许可年率(万户)                                             97.4        97.5
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               6月15日当         +2.9%          --
                                                          周                       
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     5月               +0.2%          --
                                                                                   
 2245     新西兰季度经常账(亿新西兰元)                    第一季          赤字6.6    赤字6.00
          新西兰年度经常账(亿新西兰元)                    截止第一季    赤字100.8   赤字100.6
 2350     日本贸易收支(亿日圆)                            5月           逆差9,039  逆差12,000
                                                                                   
          出口(较上年同期)                                                 +10.1%       +6.5%
          进口(较上年同期)                                                 +10.0%      +10.8%
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
    

 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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