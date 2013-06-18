主要国家经济指标预测--6月19日****

路透6月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 6月 0-9-0 0-9-0 降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 正2.2 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 -- 670.7 美国再融资指数 -- 3,322.3 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.3% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0.25% 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +1.5% (较上年同期) +2.5% +3.0% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 负13 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,869 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,136 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0430 日本工业生产(较前月) 4月修正值 +0.9% -- 日本产能利用指数(较前月) +1.6% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.7% +2.6% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +3.1% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -0.3% 持平 (较上年同期) +2.2% +2.5% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.2% +1.4% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 38.5 38.1 ZEW现况指数 8.6 9.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当 +0.3% -- 周 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.4% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 -0.1% 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 91.4 95.0 美国建筑许可年率(万户) 97.4 97.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当 +2.9% -- 周 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 +0.2% -- 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第一季 赤字6.6 赤字6.00 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 截止第一季 赤字100.8 赤字100.6 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,039 逆差12,000 出口(较上年同期) +10.1% +6.5% 进口(较上年同期) +10.0% +10.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)