全球金市：实货需求低迷打压金价下跌，关注美联储会议

中国和印度的现货需求下滑，4月金价历史性大跌后需求见顶。

香港一交易员称，“没有太多买兴，当前人气很低迷。”

现货金 在0403GMT跌至每盎司1,382.95美元。周一因美股上涨，金价下跌0.4%。

上海黄金期货 跌0.5%。

中国市场任何严重放缓的迹象都会给予金价重创，因投资者预期中国会冲抵印度买盘的减少。

另一香港交易员称，当地黄金较伦敦金升水已从上个月的高位6美元跌至2美元。香港主要向中国买家出售黄金。

印度政府为减少经常帐赤字而将黄金进口关税上调三分之一，此后印度需求减少。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1382.95 -1.40 -0.10 -17.41

现货银 21.85 0.02 +0.09 -27.84

现货铂金 1428.75 -1.25 -0.09 -6.92

现货钯金 707.84 -4.66 -0.65 2.29

COMEX期金 1382.50 -0.60 -0.04 -17.50 5616

COMEX期银 0.22 0.00 +0.31 -99.28 1592

汇率

欧元/美元 1.3353

美元/日圆 94.80

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化