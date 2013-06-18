全球金市：实货需求低迷打压金价下跌，关注美联储会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国和印度的现货需求下滑，4月金价历史性大跌后需求见顶。
香港一交易员称，“没有太多买兴，当前人气很低迷。”
现货金 在0403GMT跌至每盎司1,382.95美元。周一因美股上涨，金价下跌0.4%。
上海黄金期货 跌0.5%。
中国市场任何严重放缓的迹象都会给予金价重创，因投资者预期中国会冲抵印度买盘的减少。
另一香港交易员称，当地黄金较伦敦金升水已从上个月的高位6美元跌至2美元。香港主要向中国买家出售黄金。
印度政府为减少经常帐赤字而将黄金进口关税上调三分之一，此后印度需求减少。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1382.95 -1.40 -0.10 -17.41
现货银 21.85 0.02 +0.09 -27.84
现货铂金 1428.75 -1.25 -0.09 -6.92
现货钯金 707.84 -4.66 -0.65 2.29
COMEX期金 1382.50 -0.60 -0.04 -17.50 5616
COMEX期银 0.22 0.00 +0.31 -99.28 1592
汇率
欧元/美元 1.3353
美元/日圆 94.80
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 田建华; 审校 徐文焰/王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。