香港个股：深圳科技获中国开发商朗诗集团“借壳”上市

路透香港6月18日 - 中国内地房地产商借壳香港上市公司再添一宗，深圳科技控股有限公司 周二宣布，朗诗集团股份有限公司拟斥资8.631亿港元收购公司控股股东兼主席王聪德持有的63.4%股权，并将按每股0.685港元现金向其余股东收购余下股份。

朗诗集团创立于2001年，目前主营业务为住宅地产开发，并积极开展绿色养老、绿建科技、绿色金融服务等新业务。目前在内地开发30多个楼盘，开发总面积540多万平方米。截至5月底止，该集团的总资产超过150亿元人民币。

深圳科技的声明称，朗诗集团提出按每股0.685港元，收购王聪德持有的12.6亿股股份，相当于深圳科技已发行股本的63.4%。要约价较深圳科技6月7日停牌前最后报价0.41港元溢价67%。

完成出售股份后，王聪德仍持有深圳科技9.5%股权。

朗诗集团并将按每股同等作价，向其余公众股东提出强制性无条件现金要约。以深圳科技目前有逾19.866亿股已发行股份计算，其股份总价值为13.6亿港元。

朗诗集团的大股东为其创办人田明，持股27%，南京纺织品进出口股份有限公司 亦持有朗诗集团20.9%的股权。

声明称，完成收购后，朗诗集团将以深圳科技为其绿色住宅发展业务的唯一上市平台，并择机注入适当优质资产。

深圳科技上周一（10日）起停牌，公司申请股份于今天午盘恢复交易。（完）

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