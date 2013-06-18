路透基点：八家银行签署中国人造纤维60亿台币七年期定期贷款--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，八家银行已签署中国人造纤维的60亿台币(2.01亿美元)七年期定期贷款。

牵头行、簿记行兼额度代理行合作金库银行承贷12.87亿台币。

彰化银行、台湾土地银行和台湾中小企业银行均承贷10.31亿台币，享有牵头行头衔。

台湾农业银行、第一商业银行、兆丰国际商业银行和阳信银行各自以承贷4.3亿台币参与本案。

是次交易已于6月4日签约。

一如早前报导，这笔贷款由借款人主席和总经理担保，并以土地、厂房和设备作抵押。贷款包括三部分，A部分是27亿台币，B部分18亿台币，C部分15亿台币。A部分用于再融资，B和C部分用于资本支出。

贷款利率为次级市场商业本票利率加码105个基点，有2%的税后利率下限，最高费用为15个基点。

2010年2月，借款方曾签署一笔21亿台币七年期定期贷款，利率为180日次级市场商业本票利率加码100个基点，税前最低利率为1.9%。