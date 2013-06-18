路透基点：八家银行签署中国人造纤维60亿台币七年期定期贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，八家银行已签署中国人造纤维的60亿台币(2.01亿美元)七年期定期贷款。
牵头行、簿记行兼额度代理行合作金库银行承贷12.87亿台币。
彰化银行、台湾土地银行和台湾中小企业银行均承贷10.31亿台币，享有牵头行头衔。
台湾农业银行、第一商业银行、兆丰国际商业银行和阳信银行各自以承贷4.3亿台币参与本案。
是次交易已于6月4日签约。
一如早前报导，这笔贷款由借款人主席和总经理担保，并以土地、厂房和设备作抵押。贷款包括三部分，A部分是27亿台币，B部分18亿台币，C部分15亿台币。A部分用于再融资，B和C部分用于资本支出。
贷款利率为次级市场商业本票利率加码105个基点，有2%的税后利率下限，最高费用为15个基点。
2010年2月，借款方曾签署一笔21亿台币七年期定期贷款，利率为180日次级市场商业本票利率加码100个基点，税前最低利率为1.9%。
中国人造纤维生产人纤产品如嫘萦丝、嫘萦棉、玻璃纸、涤纶长丝、以及环氧乙烷等石化原料。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。