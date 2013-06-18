新债招标：中国农发行三年债利率3.93%，五年债4.00%--业内人士

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透上海6月18日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行稍早招标的80亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.93%，与此前利率预测均值一致；农发行同时招标的100亿元五年期固息债中标利率为4.00%，亦接近预测均值4.02%。
业内人士并透露，上述两期债首场投标倍数为2.09倍和2.12倍。
今日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：
第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多80亿元 至多100亿元 追加条款 至多50亿元 至多30亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。