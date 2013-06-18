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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 15:08 BJT

新债招标：中国农发行三年债利率3.93%，五年债4.00%--业内人士

路透上海6月18日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行稍早招标的80亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.93%，与此前利率预测均值一致；农发行同时招标的100亿元五年期固息债中标利率为4.00%，亦接近预测均值4.02%。

业内人士并透露，上述两期债首场投标倍数为2.09倍和2.12倍。

今日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：

第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多80亿元 至多100亿元 追加条款 至多50亿元 至多30亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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