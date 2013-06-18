台湾央行：共发行1,547.5亿台币存单，存单余额增4亿

路透台北6月18日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,547.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,543.5亿，存单发行余额增加4亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,505.5

91天期 0.93 29.0

182天期 1.05 13.0

央行上日共发行3,949.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,585.35亿台币。