台湾央行：共发行1,547.5亿台币存单，存单余额增4亿

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透台北6月18日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,547.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,543.5亿，存单发行余额增加4亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,505.5
91天期 0.93 29.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行3,949.7亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,585.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负52亿台币；累计超额准备为负1,022亿台币，加计前期1%的超额准备为117亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。