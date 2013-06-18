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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 14:00 BJT

国际油市：布兰特原油盘旋在10周高位附近，关注美联储会议

“我预期美联储会暗示缓慢削减购债计划。一开始这会对市场带来一些影响，但我预期至少油价跌幅会很小，”Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。

“大体而言，决定削减宽松措施就是对美国经济持续复苏表现信心，这可能带动市场上行，取决于投资者如何看待。”

自美联储主席贝南克暗示若经济显现复苏迹象，美联储将准备削减刺激计划后，全球金融市场一直紧张不安。

油市也在关注叙利亚内战僵局，在八国集团(G8)峰会的第二日，全球领导人纷纷施压俄罗斯总统普京降低对叙利亚总统阿萨德的支持。

尽管叙利亚问题不是影响全球石油供应的主要因素，但投资者担心叙利亚内战可能影响中东其他国家，并导致整个中东地区陷入冲突。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 蔡美珍)
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