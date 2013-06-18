国际油市：布兰特原油盘旋在10周高位附近，关注美联储会议

美国股市：道琼工业指数收跌0.03%，纳斯达克指数收挫0.02%
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
“我预期美联储会暗示缓慢削减购债计划。一开始这会对市场带来一些影响，但我预期至少油价跌幅会很小，”Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。
“大体而言，决定削减宽松措施就是对美国经济持续复苏表现信心，这可能带动市场上行，取决于投资者如何看待。”
自美联储主席贝南克暗示若经济显现复苏迹象，美联储将准备削减刺激计划后，全球金融市场一直紧张不安。
油市也在关注叙利亚内战僵局，在八国集团(G8)峰会的第二日，全球领导人纷纷施压俄罗斯总统普京降低对叙利亚总统阿萨德的支持。
尽管叙利亚问题不是影响全球石油供应的主要因素，但投资者担心叙利亚内战可能影响中东其他国家，并导致整个中东地区陷入冲突。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 蔡美珍)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该