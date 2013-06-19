台湾货币市场：6月19日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透台北6月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,697.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)3,905.7亿台币 ：
06/20 3,882.50亿台币
06/21 1,557.00亿台币
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 334.00亿台币
06/27 2,627.25亿台币
06/28 2,383.70亿台币
07/01 2,722.55亿台币
07/02 4,195.20亿台币
07/03 1,700.00亿台币
--国库券到期250亿台币
6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
6/25：财政部提前买回财101-5期、财101-8期及财101-9期等三期国库券，24日标购。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿多台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。