《中国债券市场每日交易备忘》--6月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币10年期固息续发国债9：30-10:30招标，收益率预测均值3.47% 银河证券 35亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行、建行等承销 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 北京银建投资3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和广发银行主承 人福医药 8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 中国铁建 100亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 宁沪高速 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行20亿元三个月期央行票据1301010，参考收益率2.9089% 溧水城镇建设投资10亿元七年期固息债1380208，票面利率5.80% 西宁经济技术开发区6亿元七年期固息债1380213，票面利率5.90% 华能集团50亿元九个月期超短期融资券011308003，发行价格97.02元 中信建投证券17亿元三个月期短融071307006，票面利率5.00% 长江电力 40亿元一年期短融041354036，票面利率4.30% 上海临港经济发展集团18亿元一年期短融041361032，票面利率5.00% 云南工投集团动力配煤公司4亿元一年期短融041359047，票面利率7.00% 绍兴黄酒集团3亿元三年期中票1382308，票面利率5.13% ============================================================================ 三、缴款： 中国人民银行20亿元三个月期央行票据1301010，发行价格99.28元 财政部代发210亿元三年期固息地方债139101，票面利率3.53% 财政部代发212亿元五年期固息地方债139102，票面利率3.66% 财政部95.3亿元九个月期贴现国债139904，发行价97.283元 进出口行100亿元五年期固息债130312，票面利率4% 重庆市合川工业投资10亿元七年期固息债1380218，票面利率6.19% 光大证券 15亿元三个月期短融 杭州萧山区国资经营总公司10亿元一年期短融 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融 泉州市国资投资经营公司8亿元五年期中票 上海广播电影电视发展公司10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国电集团15亿元15年期固息债078024付息，票面利率4.83% 天津保税区投资12亿元10年期固息债078025付息，票面利率4.7% 鄂州城投8亿元七年期固息债1280183付息，票面利率7.08% 江苏连云发展集团9亿元七年期固息债1280184付息，票面利率6.1% 成渝高速 2亿元五年期中票1282202付息，票面利率4.75% 国家电网35亿元15年期固息债7100付息,票面利率4.86% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国新股IPO（首次公开发行）暂停已超过七个月，不少在审企业对上市融资“如饥似渴”。两位消息人士透 露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最 快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。 --中金公司首席经济学家彭文生在接受中国证券报记者专访时表示，预计7月初以后资金面偏紧的局面将明显缓 解。货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能。 --中国证券报周三报导引述权威人士的话称,近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数 方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽；审校 李宏薇/边竞)