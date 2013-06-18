澳新汇市：澳元和新西兰元走势挣扎，澳洲央行会议纪录带来压力

后来该报导作者又指出，这只是一个观点，他并未掌握内幕消息，但市场走势变动速度显示，市场对有关刺激举措回撤的任何暗示都极其敏感。

现在所有注意力都放在美联储主席贝南克在6月18-19日的政策会议后是否能够平息市场紧张情绪。交易商称，若市场安静下来，澳元可能快速反弹，因市场将被迫回补此前设下的过多空仓。

“在这种情况下，澳元可能涨至0.9800美元。倘若有进一步的空头回补操作，我们或将见到汇价升至这一水准，”澳洲国民银行外汇策略师Ray Attrill说。

新西兰元兑美元 下跌0.2%报0.7990。新西兰元较4月末高点0.8587跌近10%。

澳元兑日圆 持平于90.18，新西兰元兑日圆 小涨0.3%至75.72。

澳元兑美元短线支撑料在0.9495附近，为上周涨势的50%回档位，0.9650上方的卖单应会限制其大幅上扬。

新西兰元兑美元支撑位在0.7959，该水准疑似有买单。若升向0.8100料将遭遇卖压，因该水准上方布有卖单。(完)

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