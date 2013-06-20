台湾数据：5月外销订单较上年同期减0.4%，连续四个月衰退

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透台北6月20日 - 台湾经济部周四公布，5月外销订单较上年同期衰退0.4%，大致持平于市场预估的年减1%，为连续第四个月衰退。
经济部并指出，6月外销订单金额将较5月略增。
经济部新闻稿中表示，5月主要外销订单货品类别方面，以资讯通信及塑橡胶制品表现较佳，月增及年增率均呈正成长。在资讯通信产品方面，金额为92.3亿美元，较上月增4.3%，较上年同月增2.3亿美元或增2.6%，主因手持装置需求续增，各品牌新机种陆续上市，代工厂接单增加所致，其中接自美国订单增12.3%最多。
至于另一项主力的电子产品方面，5月订单金额84.5亿美元，较上月增1.0%，主因行动装置需求持续热络，带动半导体高阶制程及晶片之接单畅旺所致，惟较上年同月减0.6亿美元或减0.8%。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年5月 2013年4月
外销订单 -0.4 -1.1
路透调查 -1.0 -1.15
订单区域
中国大陆(含港) +3.5 +6.2
美国 +2.9 +4.9
欧洲 -6.8 -6.7
日本 -16.5 -20.0
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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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