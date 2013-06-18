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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 14:33 BJT

东京汇市：美元兑日圆徘徊在两个月低位上方，澳央行会议记录公布后澳元走低

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3331    1.3367     -0.27     +1.04    1.3194
 美元/日圆                      94.91     94.49     +0.44     +9.42     86.74
 欧元/日圆                     126.51    126.30     +0.17    +10.53    114.46
 美元/瑞郎                     0.9251    0.9225     +0.28     +1.05    0.9155
 英镑/美元                     1.5671    1.5718     -0.30     -3.57    1.6251
 美元/加元                     1.0189    1.0182     +0.07     +2.70    0.9921
 澳元/美元                     0.9499    0.9545     -0.48     -8.60    1.0393
 新西兰元/美                   0.7982    0.7993     -0.14     -3.63    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     90.160    90.190     -0.03     +0.03    90.130
 新西兰元/日                   75.740    75.530     +0.28    -46.22   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     148.69    148.52     +0.11     +5.59    140.82
 澳元/新西兰                   1.1899    1.1934     -0.29     -5.11    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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