版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市况审慎，日圆呈区间波动

0602GMT

* 美元/日圆上涨0.37%，欧元/日圆上涨0.24%，澳元/美元下跌0.35%，美元兑日圆以外亚洲货币上扬

* 亚洲股市涨跌互见，日股日经指数下跌0.2%，美国FOMC会议之前，日圆呈区间波动

* 澳洲央行会议纪录立场温和，纪录公布后，澳元/美元触及低点0.9500美元，在0.9500前方有主权买盘

* 今日有英国CPI及PPI数据、德国ZEW指数、美国CPI及房屋开工，八国集团(G8)峰会闭幕(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐