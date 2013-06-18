《汇市简讯》欧洲盘初：市况审慎，日圆呈区间波动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆上涨0.37%，欧元/日圆上涨0.24%，澳元/美元下跌0.35%，美元兑日圆以外亚洲货币上扬
* 亚洲股市涨跌互见，日股日经指数下跌0.2%，美国FOMC会议之前，日圆呈区间波动
* 澳洲央行会议纪录立场温和，纪录公布后，澳元/美元触及低点0.9500美元，在0.9500前方有主权买盘
* 今日有英国CPI及PPI数据、德国ZEW指数、美国CPI及房屋开工，八国集团(G8)峰会闭幕(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。