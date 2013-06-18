欧元债市：德债下跌，市场担忧美联储削减购债规模

0502GMT，德债期货 下跌22个跳动点，报143.56。德债往往与美国公债步调一致，因两者同为避险品种。

“存在美联储削减(资产购买计划)的传闻，”一名交易商称，“（总体而言）市场目前正在布仓，希望削减力度或不会如担心的那样激进，但信念非常低。”

市场将关注0900GMT公布的德国ZEW企业景气调查，但在美联储于周三稍晚公布结果前，市场反应可能有限。(完)

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