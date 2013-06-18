欧洲个股：德国商业银行将裁员逾5,000人--消息

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透法兰克福6月18日 - 一位熟悉谈判进展的消息人士周二告诉路透，德国商业银行(Commerzbank AG) 将裁减逾5,000个工作岗位，此为成本削减计划的一部分。
两位消息人士称，德国商业银行管理层已经与工会就裁员事宜达成了初步协议。
该银行拒绝就此消息置评。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。