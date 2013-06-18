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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 14:21 BJT

欧洲个股：德国商业银行将裁员逾5,000人--消息

路透法兰克福6月18日 - 一位熟悉谈判进展的消息人士周二告诉路透，德国商业银行(Commerzbank AG) 将裁减逾5,000个工作岗位，此为成本削减计划的一部分。

两位消息人士称，德国商业银行管理层已经与工会就裁员事宜达成了初步协议。

该银行拒绝就此消息置评。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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