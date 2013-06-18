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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 16:51 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*万达集团      18.5      9      12 6/21-6/24簿记建档 建设银行  AA-       6/25     6/26
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*黑龙江高速    50       15      12   6/25簿记建档  浦发银行    AA+       6/27     6/28
公路集团
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银河证券       70       35       3   6/19招标    工行、建行等  AAA       6/20     6/21
 
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龙岩工贸        8        2      12   6/19簿记建档  国开行      AA        6/20     6/21
发展集团
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北京银建投资    7      3.5      12   6/19簿记建档  北京银行    AA-       6/20     6/21
                                                   广发银行
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人福医药        8       8       12   6/19簿记建档  交通银行    AA        6/20     6/21
                                        民生银行
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美都控股        7        3.5    12   6/20簿记建档  工商银行    AA-       6/21     6/24
 
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东南网架        6        3      12   6/20簿记建档  中信银行    AA-       6/24     6/25
 
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重庆商业       10        5      12   6/21簿记建档  浦发银行    A+        6/25     6/26 
投资集团
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保利协鑫       10        6      12   6/21簿记建档  光大银行    AA        6/24     6/25
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中国重型       37       20      12   6/21簿记建档  交通银行    AA+       6/24     6/25
汽车集团                                           中国银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行     AAA         --       --
投资集团                                           民生银行
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大连国有资源   20       10      12     推迟发行    工商银行    AA         --       --
投资      
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宁波城建       40       10      12     推迟发行    中信证券    AA+       
投资控股                                           国开行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*重庆航运建设   7.5     5      5    6/25簿记建档   建设银行     AA      6/26       6/27
发展有限公司                                       国开行
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中国铁建      100     100      7    6/19簿记建档   农业银行     AAA     6/20       6/21
                                建设银行 
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宁沪高速        5       5      5    6/19簿记建档   中信银行     AAA     6/21       6/24
 
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泸州老窖集团   10      10      3    6/20簿记建档   工商银行     AA+     6/21       6/24
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北新建材集团    7       3      3    6/20簿记建档   中信证券     AA      6/21       6/24
                                                   中信银行
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陕西建工集团    6       3      3    6/21簿记建档   中信银行     AA      6/25       6/26
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甘肃省公路航   40       5      3    6/21簿记建档   国开行       AA+     6/25       6/26
空旅游投资集团         15      5                   交通银行
                (两品种间可双向回拨)
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+      --        --
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四川龙蟒集团    18      10      5    推迟发行      农业银行     AA       --        --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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江苏南通    1.6      1.6      3    6/20簿记建档   南京银行     AAA       6/21      6/24
中小企业                    (中债信用增进提供担保)
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注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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