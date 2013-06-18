《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *万达集团 18.5 9 12 6/21-6/24簿记建档 建设银行 AA- 6/25 6/26 ======================================================================================== *黑龙江高速 50 15 12 6/25簿记建档 浦发银行 AA+ 6/27 6/28 公路集团 ======================================================================================== 银河证券 70 35 3 6/19招标 工行、建行等 AAA 6/20 6/21 ======================================================================================== 龙岩工贸 8 2 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/20 6/21 发展集团 ======================================================================================== 北京银建投资 7 3.5 12 6/19簿记建档 北京银行 AA- 6/20 6/21 广发银行 ======================================================================================== 人福医药 8 8 12 6/19簿记建档 交通银行 AA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 美都控股 7 3.5 12 6/20簿记建档 工商银行 AA- 6/21 6/24 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 6/20簿记建档 中信银行 AA- 6/24 6/25 ======================================================================================== 重庆商业 10 5 12 6/21簿记建档 浦发银行 A+ 6/25 6/26 投资集团 ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 6/21簿记建档 光大银行 AA 6/24 6/25 ======================================================================================== 中国重型 37 20 12 6/21簿记建档 交通银行 AA+ 6/24 6/25 汽车集团 中国银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 推迟发行 中信证券 AA+ 投资控股 国开行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *重庆航运建设 7.5 5 5 6/25簿记建档 建设银行 AA 6/26 6/27 发展有限公司 国开行 ======================================================================================== 中国铁建 100 100 7 6/19簿记建档 农业银行 AAA 6/20 6/21 建设银行 ======================================================================================== 宁沪高速 5 5 5 6/19簿记建档 中信银行 AAA 6/21 6/24 ======================================================================================== 泸州老窖集团 10 10 3 6/20簿记建档 工商银行 AA+ 6/21 6/24 ======================================================================================== 北新建材集团 7 3 3 6/20簿记建档 中信证券 AA 6/21 6/24 中信银行 ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 6/21簿记建档 中信银行 AA 6/25 6/26 ========================================================================================= 甘肃省公路航 40 5 3 6/21簿记建档 国开行 AA+ 6/25 6/26 空旅游投资集团 15 5 交通银行 (两品种间可双向回拨) ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏南通 1.6 1.6 3 6/20簿记建档 南京银行 AAA 6/21 6/24 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)