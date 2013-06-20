《分析师观点》台湾5月外销订单衰退幅度缩减，但下半年出口情势仍难乐观

路透台北6月20日 - 台湾经济部周四公布，5月外销订单较上年同期衰退0.4%，大致持平于市场预估的年减1%，为连续第四个月衰退。

经济部并指出，6月外销订单金额将较5月略增。

经济部新闻稿中表示，5月主要外销订单货品类别方面，以资讯通信及塑橡胶制品表现较佳，月增及年增率均呈正成长。在资讯通信产品方面，金额为92.3亿美元，较上月增4.3%，较上年同月增2.3亿美元或增2.6%，主因手持装置需求续增，各品牌新机种陆续上市，代工厂接单增加所致，其中接自美国订单增12.3%最多。

至于另一项主力的电子产品方面，5月订单金额84.5亿美元，较上月增1.0%，主因行动装置需求持续热络，带动半导体高阶制程及晶片之接单畅旺所致，惟较上年同月减0.6亿美元或减0.8%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2013年5月 2013年4月

外销订单 -0.4 -1.1

路透调查 -1.0 -1.15

订单区域

中国大陆(含港) +3.5 +6.2

美国 +2.9 +4.9

欧洲 -6.8 -6.7

日本 -16.5 -20.0

**市场评论**

--永丰金控分析师 石孝棨：

虽然5月订单金额持续衰退，但看起来已有回稳的迹象。特别是美联储主席贝南克已对QE退场指出时间表，应是对美国经济复苏有信心，这部分带动台湾出口没有太大问题。但欧洲今年不会表现太好，订单在年底前看来都会维持弱势。而中国习李处事看来较为谨慎，料第二季中国GDP难以保8%，对拉动台湾的出口表现没办法有太大贡献。

整体而言，台湾下半年的订单金额看起来也许只能跟去年下半年持平，甚至有小幅衰退，除非特定智慧手机有爆炸性成长。在此情况下，央行的货币政策不会有重大改变。

--兆丰国际证券分析师 李志安：

表面上看起来5月的外销订单金额已经有好一些，但从逐月的订单金额来看，可看出来自美国的订单已连续四个月成长，表示美国的经济需求回升，对台湾帮助较大。但大陆的部分逐月仍在衰退，且经济成长相对其他地区也偏弱。加上欧洲经济并没有止稳，看来台湾后续的出口并不能太乐观。

日本的部分逐月有所回升，也许是受到日圆回升的影响，但其后续的影响可以再观察，影响性还不能完 全确定。整体而言，如果考虑美国再工业化后的出口及内需对其他出口国的冲击，今年台湾出口情势仍难以乐观。

--元富投顾分析师 许芷雁：

这个数据符合市场预期，但没有起色。台湾的半导体和资通信产业表现还不错，但受到传统产业如钢铁业及化学品订单不佳所抵销。这也符合外界对全球总体经济复苏较低的期望基调。

下半年看起来将较去年同期持平，趋势也不会有太大改变；我预期下半年外销订单年增率约在0-5%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收盘跌2角，报30.160。

--台股加权股价指数 收低1.35%至7,898.91点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处5月最新预估，今年GDP(国内生产总值)年增率为2.4%，并预估今年出口年成长2.82%，进口年成长3.91%。该处预估全年消费者物价指数(CPI)为年增1.23%。

--台湾央行3月底时已连续七季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。