台湾基金：5月境内债券基金突破3,000亿台币，前4月境外平衡基金亮眼

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月18日 - 台湾投信投顾公会周二公布5月境内基金规模，其中债券基金首度突破3,000亿台币至3,078.87亿，创下历史新高纪录，且单月净申购金额高达214亿元，成为推升投信基金规模回升的主力。此亦令投信基金规模第二个月站上2兆台币大关，五月份来到2.04兆，较上月成长0.6%。
境外基金部分，投信投顾公会统计至4月底为止，规模已来到2.85兆台币历史新高。就成长幅度而言，平衡型基金今年表现亮眼，由去年底553亿规模近乎翻倍成长至1,066.7亿台币，增幅高达92.75%。
目前投信投顾公会共有38家投信会员。台湾共有72家境外基金机构、39家总代理人、1,028档境外基金。(完)
参看相关细节，可点选投信投顾公会网站，网址为(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。