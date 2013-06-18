台湾基金：5月境内债券基金突破3,000亿台币，前4月境外平衡基金亮眼

路透台北6月18日 - 台湾投信投顾公会周二公布5月境内基金规模，其中债券基金首度突破3,000亿台币至3,078.87亿，创下历史新高纪录，且单月净申购金额高达214亿元，成为推升投信基金规模回升的主力。此亦令投信基金规模第二个月站上2兆台币大关，五月份来到2.04兆，较上月成长0.6%。