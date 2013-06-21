《台湾金融市场一周展望》美联储QE退市提上时程，资金洗牌股债汇难逃震荡

* 美联储今年内将缩减刺激规模，市场仍在消化讯息过程中摆荡

* 台股随美股震动，首当其冲看季线/年线中游走

* 美元强势或已确立，台币交投区间往弱势位移

* 央行理监事会利率料不变，债市或仍随美债偏空

记者 林妙容

路透台北6月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克一席QE(量化宽松)退市谈话，牵动全球金融市场地震，两日来市场惊魂未定，恐慌情绪或蔓延至下周。台湾浅碟的金融市场难脱资金重新洗牌影响，股债汇市场或〞三大皆空〞，震荡在所难免。

过去具鸽派形象的贝南克，在卸任前半年祭出退市猛药，除了美元寻得高度支撑，全球非美元资产均遭抛售，特别是新兴国家资产受创最深。而美股在连跌两天后，周末前的最后一个交易日是不是续跌成为阶段性市场是否止稳的指标，然而市场上却没有人说得准。

〞一只鸽子变成老鹰，市场不能相信接受，只好剧烈反应。〞统一投顾总经理黎方国说。

在美国金融市场的周末前的最后一个交易日后，全球金融机构大概都忙于解读、再解读、反解读贝南克的谈话，以为所有的金融市场寻得指引。但市场能否取得一致共识，沉淀后重新出发却是一大问号。

也是在这个问号之下，台湾金融市场下周只能获得〞短线高度震荡，跨市场影响加剧〞的共识，首当其冲的台股 只能放大区间看待，技术线型成为暂时指引。

统一投顾的黎方国认为，在市场解读告一段落后，资金在金融资产的重新配置将成为主导市场的主要力量。而美元强势是唯一较为确定的方向，影响所及，新兴市场的资金撤出将渐进发酵，全球股市未来一两个月震动加剧，台股或将在季线和年线中的较大箱型区间移动。

周五收盘后，两天来台股重挫2.67%，月线当前落在约8,100点附近，季线约当8,050点附近；年线则在7,670点左右，下周台股据此料在7,600-8,000点间先行整理。

**恐慌指数或指出市场心态回稳时机**

富邦期货分析师范炳杰则指出，台湾指数期货也连续重挫，市场偏向空头的心态浓厚，且外资在现货及期货市场卖超台股力道均不弱，后市偏向保守看待，台股后续整理的时间或因而拉长，且要预防陷入低档钝化格局。

从技术线型来看，范炳杰也说，目前台股月线已出现向下靠近季线，如果穿过季线就会出现死亡交叉的弱势下弯，令空方占有优势。

虽然在技术线型及外资操作上台股都是空头盘据，然而范炳杰认为后续可观察芝加哥选择权交易所(CBOE)波动指数(VIX)。这项有〞恐慌指数〞之称的指标，只要能够止稳，代表投资人在心态上不再恐慌，就能以美股领头在低档整理后带动全球股市回稳。

而若投资人预料这波市场已过度反应，黎方国认为在未来的关键震荡期中，却是逢低进场的机会。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，并在明年中期前后结束购债。

**台币随亚币趋弱整理**

贝南克的谈话令全球市场重挫，而美元则一枝独秀。美元强劲意味着台币将随亚币趋于弱势，是目前市场短中期的基本看法。

以台币来说，美国缩减购债计划拖累新兴股市全线重挫，台股恐不能幸免，外资6月在台股卖超累计金额已近800亿台币，汇出疑虑升温，本地交易员认为这波强势美元不会这么快结束。

此外，最新发布的美国5月成屋销售触及三年半高位，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动亦反弹，皆支撑美联储经济复苏的观点，更加强化近期美元续强力道。

不过在市场消化贝南克谈话的这一两周关键时期，下周正逢台湾出口商季底的台币资金需求高峰。出口商抛汇卖压出笼，令台币实质交投贬幅收敛，月底前仍将持续消化出口商卖压，但在这两天爆大量成交后，下周可观察出口商的抛汇力道是否渐次缩减。

〞出口商的钱好多，好像卖不完一样。〞一位官股金控旗下银行交易员形容出口商抓住台币重贬时机抛汇时说。

交易员指出，在周五台币盘中创下逾17个月交投低位后，台币短线看来就是出口商抛汇及外资汇出等两道力量拉锯，暂时止稳台币在区间偏弱交投，下周实质交投区间暂看30.000-30.200。

贝南克谈话亦令远汇市场台币与现货一致趋弱。海外无本金交割远期外汇(NDF) 本周上下震荡剧烈，周四因美元转趋强势，美元/台币一周及一个月天期由折价转为溢价，不过周五溢价幅度已稍有缩小。下周趋弱格局料不变，但震荡幅度可望收敛。

面对与台币具比价效应的韩元 两天来约重挫2.47%，台币周五以盘中低位来看，贬幅仍只有1%左右。虽然美国经济缓步复苏讯号渐强，然而中国本周数据再度指出低度复苏的悲观气氛，令仰赖美中为主要出口地的台湾更感汇率竞贬的压力。

然而在下周四(27日)台湾央行即将召开的理监事会议中，市场普遍预期央行将维持利率不变，且汇银人士认为央行总裁彭淮南对台币汇率一向三缄其口，预期将重申汇率由市场供需决定、维持台币动态稳定，仅在市场波动过大时入场维持秩序等，令市场难以期待台币能有大幅贬值行情。

这次美国缩减宽松力道对台湾央行汇率方向影响较大。不过，以往央行对汇率变化最大要求都是稳定为上，若以台湾金融帐净流出、但经常帐仍持续呈现流入的情况来看，两股力道互相冲销，都对汇市提供稳定力道。

**台债气氛不佳，货市影响不大**

对利率最为敏感的债市与货币市场，在本周美联储会议后，下周将迎来台湾央行的利率决策会议。

以过往经验来看，数年前美国的宽松政策推出时，台湾央行并未跟进，市场因而预料此次美国缩减购债规模，恐怕台湾央行的利率政策还是以不变应万变。

路透对14位分析师的调查显示 ，多数分析师料台湾央行第二季理监事会将维持重贴现率在1.875%不变，仅有两位分析师预期央行将升息半码至2%。

虽然台湾央行利率料不会有所变动，然而美国以减少购债做为不再宽松的起点，且市场对其后加息时程的揣测再起，对美债的冲击不言可喻。若排除本地特殊筹码因素，台债市场一向对美债亦步亦趋，只要美债殖利率曲线持续反应向上，台债殖利率曲线即无回落可能。

交投较为热络的五年公债102/2 本周累计约弹升6基点，对照美国10年公债同期间20多基点的弹幅，实为小巫见大巫，线型向上趋势没有破坏，让市场空头气焰旺盛。

交易员料五年期指标公债下周区间先看1.03-1.07%，10年期公债增额102/6R 发行前交易则看1.38-1.45%的水位。

10年期公债的标售结果是下周债市的变数。在殖利率曲线向上拉升的此刻，市场对10年期长券标售特别没有把握。

此外，周五午后财政部公布的第三季发债计划，第三季将发行1,300亿台币甲类公债，上季发行量为1,400亿。此外，第三季还将发行1,200亿台币国库券，上季则发行450亿台币。

公债发行量对市场而言没有意外，交易员认为对市场的影响中性。而国库券较多的发行量，对货币市场浮滥的资金可达一定的去化效果。

尽管股债汇受美联储影响甚巨，台湾货币市场则影响轻微。台湾央行对短率市场的调控井然有序，特别在央行理监事会议前，一般不愿让市场波动度过大。