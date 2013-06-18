东京美债：公债价格小跌，投资者密切关注稍后举行的美联储会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美联储目前每月购买850亿美元的美国公债和抵押贷款支持证券，以维持长期利率在偏低水准。任何有关结束资产购买计划的迹象都给收益率带来上行压力。
“近来每一次美联储会议，美联储主席贝南克的每一次讲话，就像市场不得不克服的障碍，”一日本资产管理公司的固定收益经理称。
他表示，“也许什么也不会发生，或者可能出现某种情况再度推高收益率。”
10年期美国公债收益率 报2.181%，高于周一纽约尾盘的2.171%。
据路透数据显示，上个月该指标公债收益率攀升46个基点，为近两年半来的最大单月增幅，因外界愈发预期美联储将削减购债计划。
30年期公债收益率 报3.352%，较纽约尾盘的3.348%小幅上涨。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 许娜/高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。