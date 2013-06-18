东京美债：公债价格小跌，投资者密切关注稍后举行的美联储会议

美联储目前每月购买850亿美元的美国公债和抵押贷款支持证券，以维持长期利率在偏低水准。任何有关结束资产购买计划的迹象都给收益率带来上行压力。

“近来每一次美联储会议，美联储主席贝南克的每一次讲话，就像市场不得不克服的障碍，”一日本资产管理公司的固定收益经理称。

他表示，“也许什么也不会发生，或者可能出现某种情况再度推高收益率。”

10年期美国公债收益率 报2.181%，高于周一纽约尾盘的2.171%。

据路透数据显示，上个月该指标公债收益率攀升46个基点，为近两年半来的最大单月增幅，因外界愈发预期美联储将削减购债计划。

30年期公债收益率 报3.352%，较纽约尾盘的3.348%小幅上涨。(完)

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