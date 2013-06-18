中国债市：利率互换上涨短端尤甚，央票再现身令机构预期流动性偏紧

路透北京6月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二继续上涨，特别是短端幅度约20个基点(bp)，交易员认为，资金迟迟不脱紧绷泥沼，但这却未能阻碍央票再复出的步伐，机构由此普遍预期未来一段时间流动性将趋紧。

“因为一年上的比较厉害，把其他期限也往上抬了抬。今天一年Repo大概上行20个基点(bp)应该是有的，五年比较少，也就5个(bp)吧。”上海一银行交易员称。

他并指出，今日IRS上行可能是受央行重启央票发行的影响，他认为，央行此举是向市场传递收紧流动性的信号，致市场预期未来一段时间流动性将偏紧；料月内IRS短端易上难下。

“这两天资金状况和前两天应该是差不多的，不过央票重启，央行紧流动性的这种态度，应该是影响今天市场的原因。”他说。

面对紧绷多日的银行间资金困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，惟规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

中国银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6875/4.7813 3.9275/4.0050 3.7375/3.8200 3.7000/3.7950 3.6960/3.9180

上日 4.3350/4.4290 3.7290/3.8080 3.6310/3.7100 3.6310/3.7180 3.6300/3.8725

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变化 +0.3525/+0.3523 +0.1985/+0.1970 +0.1065/+0.1100 +0.0690/+0.0770 +0.0660/+0.0455

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。