路透基点：中国三江精细化工境外贷款进入市场邀贷--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，中国三江精细化工的7,000万-1亿美元两年期境外贷款，已进入市场邀贷。

远东国际银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)及代理行。可能还会有几家银行加入MLAB行列。

这笔贷款分为两部分，一为分期偿还的定期贷款，一为循环信贷。

以两种价码邀请银行参贷：承诺1,500万美元或以上者，获得80个基点的先付费用及牵头行头衔；承诺1,000-1,400万美元者，获得先付费用60个基点及安排行头衔。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。

下周将在中国浙江省举办实地访问。

贷款资金用于资本支出。

先前已报导，这笔贷款可能通过中国三江的一家子公司借入。