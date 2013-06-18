路透基点：中国三江精细化工境外贷款进入市场邀贷--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，中国三江精细化工的7,000万-1亿美元两年期境外贷款，已进入市场邀贷。
远东国际银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)及代理行。可能还会有几家银行加入MLAB行列。
这笔贷款分为两部分，一为分期偿还的定期贷款，一为循环信贷。
以两种价码邀请银行参贷：承诺1,500万美元或以上者，获得80个基点的先付费用及牵头行头衔；承诺1,000-1,400万美元者，获得先付费用60个基点及安排行头衔。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。
下周将在中国浙江省举办实地访问。
贷款资金用于资本支出。
先前已报导，这笔贷款可能通过中国三江的一家子公司借入。
中国三江精细化工在香港挂牌上市，市值约38.4亿港元(4.95亿美元)，根据公司官网，三江化工是中国最大规模的民营环氧乙烷及AEO表面活性剂生产商兼供应商。(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。