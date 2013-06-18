路透调查：日本5月出口料增加，受益于日圆走软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 5月出口料同比增长6.5%，4月为年增3.8%
* 贸易赤字或扩大，但出口显示出正面迹象
* 近期市场下跌引发对“安倍经济学”的质疑
路透东京6月18日 - 日本5月出口料录得一年来的最大增幅，因有迹象显示日圆走软趋势开始确定，这是对政府经济复苏策略的认可，即便近期市场波动可能威胁央行削弱政策。
5月贸易赤字可能扩大至四个月来最高，因能源进口增加。但分析师说，赤字最早或从下月开始缩小，因出口增长获得更多动力。
在股市大跌及日圆突然大涨导致外界质疑政府的促增长抗通缩政策后，出口的增长可能给首相安倍晋三带来部分安慰。
“我预计出口将继续积聚动能，因此5月可能会是贸易赤字最严重的月份，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄说。
“只要股市和日圆企稳，那么近期市场波动就不是大问题。”
据路透调查分析师预估中值显示，日本5月出口较上年同期增长6.5%。这将是出口连续第三个月增长，且会是2012年5月以来的最大增幅，当时为同比增10.0%。
财务省将于当地时间6月19日上午0850(6月18日2350GMT)公布相关数据。
5月进口料较上年同期增长10.8%，为三个月来最大增幅，因日圆疲弱导致石油和天然气进口成本增加。
调查还显示，5月贸易赤字料为1.2万亿(兆)日圆(126.6亿美元)。4月的赤字为8,819亿日圆。
韩国和台湾5月出口增长表明外部需求改善，亦将支撑日本出口。
不过中国5月出口远逊于预期，因欧洲困境打击贸易，这成为一个意外因素。
近期市场动荡给政府的促增长策略构成风险，因安倍采取的财政和货币扩张政策即“安倍经济学”，依赖于股市上涨带来的财富创造效应来提振消费者信心，以及日圆的走软来扶助出口。
路透短观调查制造业景气判断指数亦定于当地时间6月20日上午0830(6月19日2330GMT)公布。(完) (编译 侯向明; 审校 王兴亚)
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