中国股市：沪综指微幅收升，汇金再度增持四大行暂缓大盘跌势

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周二微幅收升。分析人士称，虽然汇金再度增持中国四大行股份令大盘跌势暂缓，但在IPO重启临近及资金面持续紧张情况下，大盘反弹难度较大，短线或继续在2,150点上下窄幅震荡。
沪综指 收报2,159.291点，涨3.076点或0.14%。上海A股今日成交额为635亿元人民币，上日为683亿元。
“汇金增持护盘短期稳定了市场人气，但往上拓展空间难度很大，现在市场焦点还是在小盘股及产业转型，而护盘主要是银行股，跟大家玩不到一起。”新时代证券研发中心副总秦茂军指出。
他并预计，近期市场走势将趋弱，一是传统的半年季流动性压力比较大，而央行没有放宽流动性的姿态，市场面临较大压力。同时，市场预期IPO最快将于7月底重启，亦增添了不确定性。
继上周增持光大银行及新华保险后，近日汇金又再度增持中国四大行A股。不过，两位消息人士今日透露，证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月底重启。
对此，秦茂军认为，IPO重启在政策层面已做好了随时开闸的准备，关键看市场能否做好准备，这也是汇金护盘的主要因素。目前看重启时间点基本符合市场预期，因而主要还是看发行方式，如果一家一家发行将影响有限，批量发行则将对市场影响较大。
沪深300指数 收涨0.62%，报2,418.745点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,406.2点，涨0.47%，成交521,209手。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。