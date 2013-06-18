中国股市：沪综指微幅收升，汇金再度增持四大行暂缓大盘跌势

路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周二微幅收升。分析人士称，虽然汇金再度增持中国四大行股份令大盘跌势暂缓，但在IPO重启临近及资金面持续紧张情况下，大盘反弹难度较大，短线或继续在2,150点上下窄幅震荡。

沪综指 收报2,159.291点，涨3.076点或0.14%。上海A股今日成交额为635亿元人民币，上日为683亿元。

“汇金增持护盘短期稳定了市场人气，但往上拓展空间难度很大，现在市场焦点还是在小盘股及产业转型，而护盘主要是银行股，跟大家玩不到一起。”新时代证券研发中心副总秦茂军指出。

他并预计，近期市场走势将趋弱，一是传统的半年季流动性压力比较大，而央行没有放宽流动性的姿态，市场面临较大压力。同时，市场预期IPO最快将于7月底重启，亦增添了不确定性。

继上周增持光大银行及新华保险后，近日汇金又再度增持中国四大行A股。不过，两位消息人士今日透露，证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月底重启。

对此，秦茂军认为，IPO重启在政策层面已做好了随时开闸的准备，关键看市场能否做好准备，这也是汇金护盘的主要因素。目前看重启时间点基本符合市场预期，因而主要还是看发行方式，如果一家一家发行将影响有限，批量发行则将对市场影响较大。