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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 15:13 BJT

台湾债市：五年公债殖利率随美债小弹，稍微缩小与长券的利差

* 五年期公债殖利率收高
    * 殖利率曲线由陡趋平
    * FED会议之前各方观望，成交量仍低

    路透台北6月18日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二小幅弹升。市场对
美联储购债计划前景感到不安，美债殖利率收升，周二多方也稍稍弃守台债。惟与先前稍有
不同的是，今日五年券弹幅稍大，略微修正了与十年期公债之间的利差。
    
    昨日五年期公债和十年期增额发行券102/6期公债的价差达到38点的近期高位，今日则
缩减至37.26点。一位银行业交易主管则表示，若以利率交换市场IRS 目前成交的利
率来看，10年期IRS和十年期公债的利率相去不远，但目前五年期公债殖利率却低于五年期I
RS达约15基点左右。
    
    〞IRS不能销钱，但买五年公债可以，所以只要它(五年期公债)弹上来，银行都等着接
。〞一位小型民营银行交易主管表示。
    
    只不过，前述银行交易主管也表示，尽管公债有其去化资金的优势，但倒也不会无限量
扩大与长券的价差。先前台债殖利率曲线中，10年期殖利率弹升较大，殖利率曲线趋陡，但
今日殖利率曲线则略由陡走平。
    
    惟多数交易员表示，美国FED会议结果公布前，台债殖利率应会维持在目前水位附近不
变，估计五年期公债区间可能在0.98-1.0%之间；10年期公债102/6期增额发行券则估在1.36
-1.38%。
    
     美国较长期公债价格周一下滑，明日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始为期两
日的货币政策会议，市场担心美联储可能更接近宣布将缩减购债，但今日交投震荡，成交清
淡。 指标10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.171%，较上周五尾盘升
4.4个基点。 
 
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +1.25     0.9925   0.9820-0.9925      68.5
     10    102/6R                     +0.51     1.3651   1.3605-1.3651      18.5
  
    另一位证券业交易员则表示，明年台湾政府的大型公共建设支出持续位于低位，这令市
场联想台湾政府发债金额会趋少，有利多方，早盘多头虽曾想做一波令殖利率下跌，但并不
成功，随后退出观望。
    
    台湾经济建设委员会周一稍晚表示，委员会议通过2014年核列重大公共建设计画共1,67
3亿台币，经建会资料显示至少是10年以来的最低。此外，经建会表示，为维持公共建设一
定规模，在额度外请增列360.7亿台币。                
        
    本周重要经济数据及事件还有：周二美国消费者物价指数(CPI)及房屋开工年率。周三
美公开市场委员会宣布利率决议；周四美国PMI指数和中国PMI初值，以及台湾公布5月外销
订单；周五财政部将公布第三季的发债计划。    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3530
          5       102/2                       0.9925
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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