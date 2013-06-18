表格：外资及陆资在台股卖超46.70亿台币，连五个交易日卖超

路透台北6月18日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超46.70亿台币，连续五个交易日卖超金额累计达366.24亿；上日修正后为卖超57.09亿。

三大法人今日合计卖超44.14亿台币，上交易日修正后为卖超49.11亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/18 -46.70 +3.66 -1.10 -44.14

6/17 -57.09r +5.96 +2.01r -49.11r

6/14 -48.54 -22.61 -2.96r -74.10r

6/13 -171.19 -18.39 -8.19r -197.78r

6/11 -42.72 +0.95 -5.31r -47.09r

6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r

6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r

6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r

6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r

6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r

6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r

本月累计 -646.88 -71.95 -64.10 -782.92

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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