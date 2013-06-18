欧洲央行：总裁德拉吉称央行以开放态度考虑负存款利率

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透耶路撒冷6月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧洲央行对负值存款利率一事维持开放态度，即使这种作法可能会有副作用。
“我们以开放态度研究过的另一个措施，就是考虑对央行存款工具实施负利率的可能性，”德拉吉在耶路撒冷表示。“我们会持续思索所有措施，我们准备好应对它们可能带来的所有副作用。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。