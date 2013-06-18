版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 15:35 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称央行以开放态度考虑负存款利率

路透耶路撒冷6月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧洲央行对负值存款利率一事维持开放态度，即使这种作法可能会有副作用。

“我们以开放态度研究过的另一个措施，就是考虑对央行存款工具实施负利率的可能性，”德拉吉在耶路撒冷表示。“我们会持续思索所有措施，我们准备好应对它们可能带来的所有副作用。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐