欧洲央行：总裁德拉吉称央行以开放态度考虑负存款利率

“我们以开放态度研究过的另一个措施，就是考虑对央行存款工具实施负利率的可能性，”德拉吉在耶路撒冷表示。“我们会持续思索所有措施，我们准备好应对它们可能带来的所有副作用。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)