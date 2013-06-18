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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 15:09 BJT

路透调查：分析师上调日本经济成长预估，有望超越其他发达国家

路透东京6月18日 - 周二公布的路透调查显示：

* 日本2013/14财年GDP料将成长2.8%，2014/15财年料将成长0.5%（5月调查时预估分别为成长2.4%和0.5%）

* 日本资本支出在4-6月期间对GDP的贡献转为正面，此前五个季度都为负贡献

* 多数分析师预计日本央行不会在10月以前进一步放宽货币政策

* 分析师预估日本经济增长策略中只有40%的部分能够实施(完)
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