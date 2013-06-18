路透调查：分析师上调日本经济成长预估，有望超越其他发达国家

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透东京6月18日 - 周二公布的路透调查显示：
* 日本2013/14财年GDP料将成长2.8%，2014/15财年料将成长0.5%（5月调查时预估分别为成长2.4%和0.5%）
* 日本资本支出在4-6月期间对GDP的贡献转为正面，此前五个季度都为负贡献
* 多数分析师预计日本央行不会在10月以前进一步放宽货币政策
* 分析师预估日本经济增长策略中只有40%的部分能够实施(完)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。