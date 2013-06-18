路透调查：分析师上调日本经济成长预估，有望超越其他发达国家

国际油市：油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨，周线升3%

路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。