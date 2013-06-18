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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 15:25 BJT

日本债市：10年期公债收益率仍未摆脱近期区间，关注美联储会议

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.125%
 五年期公债                               0.320%       -0.5     0.325%
 10年期公债                               0.820%       -1.5     0.835%
 20年期公债                               1.680%       -0.5     1.685%
 30年期公债                               1.800%       +0.0     1.800%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.95      +0.24     142.71
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(                                 
 完)                                                         
    
          
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    东京美债                日本公债市场              
    中国债市                 台湾债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

 (编译 张涛; 审校 王冠中)
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