更新版 1-新债招标：中国农发行两期固息债中标利率符合预估，月底前缴款令需求受限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 农发行三年和五年固息债中标利率符合预估
* 资金紧张情况下，月底前缴款令需求受限
* 不过首场发行规模调降，令定位未偏离预期 (新增市场评论和更多背景)
路透上海6月18日 - 中国农业发展银行周二招标的两期固息债中标利率基本符合预估，资金紧张的局面仍在持续，而该两期新债月底前就将缴款令需求受限，不过因农发行调低了首场发行规模，最终定位未明显偏离预期。
业内人士稍早透露，农发行招标的80亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.93%，与此前利率预测均值一致；农发行同时招标的100亿元五年期固息债中标利率为4.00%，亦接近预测均值4.02%。上述两期债首场投标倍数为2.09倍和2.12倍。
上海一银行交易员称，“结果还可以吧，幸亏发行量降了，最近二级也很弱，下周缴款能招成这样就不容易了。”
农发行昨日公告称，由于近期债券市场流动性出现大幅波动，为降低债券集中大量供给给市场带来的不利影响，同时考虑该行资金及用款安排，将三年债发行量由至多130亿元，调降为不超过80亿元，同时可追加至多50亿元；五年债发行量由至多130亿元，改为不超过100亿元，可追加至多30亿元。
银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。
剩余期限约2.90年的农发行固息债130409券 最新成交收益率报3.93%，较上日尾盘的3.90%上行；中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在3.8909%和3.9619%。
今日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：
第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多80亿元 至多100亿元 追加条款 至多50亿元 至多30亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。