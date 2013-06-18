更新版 1-新债招标：中国农发行两期固息债中标利率符合预估，月底前缴款令需求受限

* 农发行三年和五年固息债中标利率符合预估

* 资金紧张情况下，月底前缴款令需求受限

* 不过首场发行规模调降，令定位未偏离预期 (新增市场评论和更多背景)

路透上海6月18日 - 中国农业发展银行周二招标的两期固息债中标利率基本符合预估，资金紧张的局面仍在持续，而该两期新债月底前就将缴款令需求受限，不过因农发行调低了首场发行规模，最终定位未明显偏离预期。

业内人士稍早透露，农发行招标的80亿元人民币三年期固息债，中标利率为3.93%，与此前利率预测均值一致；农发行同时招标的100亿元五年期固息债中标利率为4.00%，亦接近预测均值4.02%。上述两期债首场投标倍数为2.09倍和2.12倍。

上海一银行交易员称，“结果还可以吧，幸亏发行量降了，最近二级也很弱，下周缴款能招成这样就不容易了。”

农发行昨日公告称，由于近期债券市场流动性出现大幅波动，为降低债券集中大量供给给市场带来的不利影响，同时考虑该行资金及用款安排，将三年债发行量由至多130亿元，调降为不超过80亿元，同时可追加至多50亿元；五年债发行量由至多130亿元，改为不超过100亿元，可追加至多30亿元。

银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。

剩余期限约2.90年的农发行固息债130409券 最新成交收益率报3.93%，较上日尾盘的3.90%上行；中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在3.8909%和3.9619%。

今日两期新债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：