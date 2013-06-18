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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 15:21 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元及欧元走软，市场观望FED会议

“瑞郎上扬，因避险情绪升高，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Mitul Kotecha称。

“尽管中期而言我们仍看空瑞郎，但短线前景主要受风险偏好所带动。”

市场也在观望今日稍后将公布的美国消费者物价数据，近期的低通胀数据支撑了维持刺激措施的看法。

交易商亦将关注瑞士5月贸易数据，以及周四0730GMT的瑞士央行政策决议。

“然而，我们预期央行不会在周四调整政策，使得美元兑瑞郎在0.9130附近获得坚稳支撑，”Kotecha称。

0707GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.3%，报0.9252。

瑞郎兑欧元跌0.1%，报1.2338。(完)

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