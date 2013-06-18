更新版-路透调查：分析师上调日本经济成长预估，表现或优于其他发达国家

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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安倍的经济成长策略包括设定特别经济区以及提振民间投资的刺激措施等，但未能给予投资者深刻印象，且时点上与全球金融市场动荡相逢。
这样的失望情绪促使安倍承诺在下个月参议院选举后，采取更多措施。
在被问及还需要出台何种措施时，12位分析师呼吁降低企业税，12位支持社会保障改革，10位分析师选择劳动力市场改革。
平均而言，分析师预计政府经济成长策略承诺的改革措施仅有40%会实施。
若日本央行决定再度放宽政策，11位分析师称其将会扩大指数股票型基金(ETF)和房地产投资信托基金等较高风险的资产购买规模。另一选项将是央行增加政府公债购买规模。(完)
(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。