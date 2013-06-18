更新版-路透调查：分析师上调日本经济成长预估，表现或优于其他发达国家

安倍的经济成长策略包括设定特别经济区以及提振民间投资的刺激措施等，但未能给予投资者深刻印象，且时点上与全球金融市场动荡相逢。

这样的失望情绪促使安倍承诺在下个月参议院选举后，采取更多措施。

在被问及还需要出台何种措施时，12位分析师呼吁降低企业税，12位支持社会保障改革，10位分析师选择劳动力市场改革。

平均而言，分析师预计政府经济成长策略承诺的改革措施仅有40%会实施。

若日本央行决定再度放宽政策，11位分析师称其将会扩大指数股票型基金(ETF)和房地产投资信托基金等较高风险的资产购买规模。另一选项将是央行增加政府公债购买规模。(完)