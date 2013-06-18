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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 15:28 BJT

《汇市简讯》英镑/美元停止单在1.5660下方，稍晚将公布英国CPI

0715GMT

* 1.5660下方据称挂有停止单，若遭触发，英镑/美元可能下探1.5648

* 1.5648是英镑由1.5616升至1.5753的76.4%回档位。1.5753为昨日触及的四个月高位

* 据称在1.5640及其下方有更多停止单。买单似乎在1.5700附近

* 今日纽约时段有执行价1.5700及1.5730/35的期权到期

* 0830GMT将公布英国CPI，市场预估年增率由上月的2.4%升至2.6%(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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