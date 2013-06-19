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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 12:13 BJT

离岸人民币：渣打银行初步拟申请发行10亿人民币三年期宝岛债--消息

路透台北6月19日 - 两位知情人士指出，英商渣打银行 初步计画将向台湾主管机关申请发行三年期宝岛债，单次发行额度为10亿人民币，有望成为台湾第二档外资银行发行宝岛债。

一位消息人士指出，渣打银行原先规划6月底向证期局递件申请，初步规划单次发行规模约10亿人民币，发行期限为三年期。

“渣打想要成本低的话，就必须是往retail(零售)。”上述消息人士对路透表示。

另一位消息人士指出，渣打初步规划发行三年期宝岛债、单次发行金额为10亿人民币，主要是对大众公开募集，“现在都还在谈，目前应该还没到送件的进度”，至于后续具体发行细节要待递件申请后才会比较明朗。

对于路透向渣打询问宝岛债发行进度及额度，渣打银行(台湾)公关部门仅回覆称，现阶段不便有更多回应。

本地媒体报导，渣打银行(台湾)总经理康晖杰(Ajay Kanwal)5月底受访表示，将在未来一到三个月内发行宝岛债。

英国汇丰控股 及渣打此前在新加坡出售15亿元人民币公司债，为人民币清算在新加坡上路后的首宗人民币债发行。

台湾首档由外资银行发行的宝岛债--德意志银行 三年期宝岛债以2.45%的票面利率定价，发行总额为10亿人民币。同时发行1亿元人民币五年期宝岛债，以2.65%定价，同时附带选择权买权(call option)。

台湾宝岛债市场目前已有五档人民币计价债券。 (完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)

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