离岸人民币：渣打银行初步拟申请发行10亿人民币三年期宝岛债--消息

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透台北6月19日 - 两位知情人士指出，英商渣打银行 初步计画将向台湾主管机关申请发行三年期宝岛债，单次发行额度为10亿人民币，有望成为台湾第二档外资银行发行宝岛债。
一位消息人士指出，渣打银行原先规划6月底向证期局递件申请，初步规划单次发行规模约10亿人民币，发行期限为三年期。
“渣打想要成本低的话，就必须是往retail(零售)。”上述消息人士对路透表示。
另一位消息人士指出，渣打初步规划发行三年期宝岛债、单次发行金额为10亿人民币，主要是对大众公开募集，“现在都还在谈，目前应该还没到送件的进度”，至于后续具体发行细节要待递件申请后才会比较明朗。
对于路透向渣打询问宝岛债发行进度及额度，渣打银行(台湾)公关部门仅回覆称，现阶段不便有更多回应。
本地媒体报导，渣打银行(台湾)总经理康晖杰(Ajay Kanwal)5月底受访表示，将在未来一到三个月内发行宝岛债。
英国汇丰控股 及渣打此前在新加坡出售15亿元人民币公司债，为人民币清算在新加坡上路后的首宗人民币债发行。
台湾首档由外资银行发行的宝岛债--德意志银行 三年期宝岛债以2.45%的票面利率定价，发行总额为10亿人民币。同时发行1亿元人民币五年期宝岛债，以2.65%定价，同时附带选择权买权(call option)。
台湾宝岛债市场目前已有五档人民币计价债券。 (完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以