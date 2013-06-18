韩国汇市：外资和进口商压低韩元，公债价格上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,131.1 1,126.2
日圆/韩元 11.9205/275 11.8462/582
韩国公债期货 * 106.10 106.06
五年期公债收益率 2.98% 3.01%
三年期公债收益率 2.77% 2.81%
韩国综合股价指数 1,900.63 1,883.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 许娜/侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。