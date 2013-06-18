更新版 1-中国金融：一季度国际收支顺差小幅下修，“双顺差”格局年内料难改变

* 外管局的一季度国际收支修订数字变动不大

* 双顺差格局延续，市场人士称年内料难改变

* 资金流入可能因监管政策而减缓，但尚无转向基础

* 经常项目顺差料受基本面和价格因素支撑 (新增评论和背景)

路透北京6月18日 - 尽管规模小幅下修，中国今年一季度国际收支仍稳居“双顺差”格局，显示海外资金在国内经济复苏、国外宽松货币环境的“里应外合”之下，于一季度持续流入境内，成为当时人民币升值的主要推手。预计经常和资本项目顺差可能将贯穿2013全年。

外管局网站周二公布数据，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。

去年末以来热钱流入逐渐引起监管层重视，于二季度出台包括外管局20号文等一系列政策措施，从贸易、资金流动不同层面，及银行、企业不同市场主体对资金流入进行遏制。

市场人士认为，经常项目顺差随着外需逐步好转可能还会在随后几个季度逐步扩大，而资本项目方面仅会在顺差规模上有所缩窄，资金流入的方向不太可能转变，因汇差、利差和投资利润率这三个吸引海外资金的因素还看不到逆转的迹象。

“年内贸易顺差规模应该会有所扩大。”中银国际研究部宏观经济小组叶丙南说，“外需和内需恢复一快一慢支撑顺差，而从价格因素方面，国内产能过剩和经济放缓，都有可能使进口价格降幅超过出口价格降幅，这也支持顺差规模扩大。”

外管局数字显示，一季度经常项目中货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目下，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。

中国严厉打击虚假贸易的行动收到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至669亿元人民币。当月、进出口数据大幅低于预期，其中出口同比增长1%，进口则下降0.3%，但贸易顺差204亿美元仍为今年以来第二高水平。

资本和金融项目方面，叶丙南认为从5月份外汇占款等数据可以看出，资金流入在政策冲击下已经明显下降，预计二、三季度都会保持在相对低位，四季度时则在国内经济回升、改革措施逐步出台等因素吸引下有所回升，但“下半年（资金流入水平）不太可能高于一季度。”

一位不愿署名的银行资深人士表示，美联储退出QE4还没有实质性进展，吸引海外资金流入的几个因素也未因为国内监管政策的推出而发生改变，“境外水位高、国内地势低，资本流入是必然的。监管政策就像水阀，可以卡住虚假贸易等资金的流入，但只能起到减缓流入的作用，流向还是要靠市场来决定。”

而国际收支延续双顺差格局，可能仍会对人民币汇率形成支撑，暂难看到升值出现反转的可能性。市场人士认为，经过前期快速升值后，后期人民币汇率可能更接近均衡水平，出现双向波动的可能性更大。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮此前认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。

外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元，这两个数字与初值相同。