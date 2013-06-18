金属期市：伦铜连续第二天下跌，市场关注美联储会议结果

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7052.25 -30.75 -0.43 -11.08

上海期铜 51030 -690 -1.33 -11.91

COMEX期铜 3.18 -0.02 -0.56 -12.95

LME期铝 1842.00 -2.00 -0.11 -11.14

上海期铝 14500 -185 -1.26 -7.47

LME期锌 1854.00 -4.00 -0.22 -10.87

上海期锌 14515 -60 -0.41 -9.59

LME期镍 14100.00 -190.00 -1.33 -17.35

LME期铅 2092.00 -16.50 -0.78 -10.21

上海期铅 14155.00 5.00 +0.04 -11.81

LME期锡 20299.00 -101.00 -0.50 -13.25

LME/上海套利价差^ -660

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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