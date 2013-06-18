《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.47%，与二级市场相近

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 3.41%-3.50%

* 预测均值: 3.47%(按各家机构预测值平均）

路透上海6月18日 - 中国财政部周三将招标续发行今年第11期10年固息国债。路透调查显示，尽管资金紧张尚无缓解迹象，但对新债发行的冲击似有渐缓迹象，而10年长期国债受资金面影响相对较小，加之又是机构投资户配置的重要期限，预计需求较为稳定，定位与二级市场接近，收益率预测均值为3.47%。

“10年的(国债)出意外的可能性不大，配置盘还是要拿一些的，估计也就是二级的水平吧。”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年品种 最新报在3.4785%；本次续发标的券130011的中债估值 为3.4782%。

银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。

明日招标国债为今年第11期记账式附息国债的续发品种，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。将全部进行竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债6月20日至6月24日进行分销，6月26日起与原发行部分合并上市交易。