路透基点：北京南水北调工程投资中心21.5亿元融资结束--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，北京南水北调工程投资中心20年期21.5亿元人民币(3.51亿美元)融资活动已经结束，资金将用于密云水库调蓄工程项目。
据消息人士，北京农村商业银行、中国国家开发银行和中信银行共同担任牵头行，分别承贷12.5亿、5亿和4亿元人民币。中国国家开发银行担任管理行。
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。
消息人士称，贷款协议将在本月完成签署。
北京南水北调工程投资中心去年5月获得54.35亿元贷款,用于北京南水北调工程东干渠项目建设.中国国家开发银行为主办行,中国农业银行、中国银行和中国中信银行为参与行.
上述两个项目均是中国南水北调工程的组成部分。(完)
(编译 张涛; 审校 王冠中)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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