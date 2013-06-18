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债券 | 2013年 6月 18日 星期二 16:08 BJT

路透基点：北京南水北调工程投资中心21.5亿元融资结束--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，北京南水北调工程投资中心20年期21.5亿元人民币(3.51亿美元)融资活动已经结束，资金将用于密云水库调蓄工程项目。

据消息人士，北京农村商业银行、中国国家开发银行和中信银行共同担任牵头行，分别承贷12.5亿、5亿和4亿元人民币。中国国家开发银行担任管理行。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

消息人士称，贷款协议将在本月完成签署。

北京南水北调工程投资中心去年5月获得54.35亿元贷款,用于北京南水北调工程东干渠项目建设.中国国家开发银行为主办行,中国农业银行、中国银行和中国中信银行为参与行.

上述两个项目均是中国南水北调工程的组成部分。(完)

(编译 张涛; 审校 王冠中)
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