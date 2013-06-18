路透调查：2013年日股日经指数料上涨51%，受企业获利改善预期提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 企业获利改善预期可能将提振日经指数
* 市场担忧美联储缩减刺激举措
* 风险包括长期利率急剧上升以及消费税上调
路透东京6月18日 - 路透调查显示，2013年日本股市日经指数料上涨51%，受企业获利改善预期提振。在首相安倍晋三推行激进的财政和货币扩张政策来刺激经济成长后，日圆走软料带动企业获利增长。
日本最大的出口市场--美国经济逐步复苏，也会有助于激发日本股市的买盘。
据过去一周路透调查18位分析师给出的预估中值，日经指数 今年年底料将涨至15,700点，若如此将录得1972年以来最大年度百分比涨幅。
周二日经指数收报13,007.28点。
3月份调查预估日经指数今年年底涨至14,000点。
Daiwa SBI Investments的资深基金经理Masayuki Kubota称，“安倍的开门第一支箭，或者说是货币宽松取得成功，因其修复了过度强势的日圆，因此将提升企业获利。”
安倍刺激经济的做法，即“安倍经济学”已经激发海外投资者对日本市场的兴趣。
不过最近几周日经指数出现急剧调整，因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减刺激举措规模。
Kubota还表示，安倍所谓的第三支箭，包括参与泛太平洋经济伙伴关系谈判，将是长期经济成长策略。
市场观察员表示，投资者将继续买入出口股，如汽车和机械企业，这些企业的获利预计在会明年3月结束的本财年增长，受助于日圆走软。
据该调查，日经指数到2014年年中料将涨至稍高于16,000点。
风险包括长期利率走高，这可能引发对于抵押贷款利率扬升的担忧，有可能冲击地产和银行股并打击人气。
分析师指出，计划明年实施的消费税上调也可能是一个风险，这可能损及消费者支出。(完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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