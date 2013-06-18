路透基点：吉林省水务投资集团正取得50.61亿元20年期融资--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，吉林省水务投资集团有限公司正取得一笔50.61亿元人民币(8.254亿美元)的20年期融资，支应一项当地供水项目。
中国国家开发银行吉林分行为牵头行。中国农业银行、交通银行、招商银行和中国工商银行等在当地的分行均参与放贷。
一消息人士称，该贷款利率为人民银行利率的100%。将透过一特殊目的载体借入。
筹得资金将用于支应吉林省中部城市的供水项目。根据当地媒体报导，该项目估计投资金额为101亿元人民币。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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