路透基点：吉林省水务投资集团正取得50.61亿元20年期融资--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，吉林省水务投资集团有限公司正取得一笔50.61亿元人民币(8.254亿美元)的20年期融资，支应一项当地供水项目。

中国国家开发银行吉林分行为牵头行。中国农业银行、交通银行、招商银行和中国工商银行等在当地的分行均参与放贷。

一消息人士称，该贷款利率为人民银行利率的100%。将透过一特殊目的载体借入。