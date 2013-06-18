香港股市：恒生指数收平盘且地产股疲弱，静待美联储会议

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
多数中资地产股回吐周一涨幅，此前国家统计局公布数据显示，中国5月房价同比涨幅创今年最高，但环比涨幅见缓 。
中央汇金投资有限责任公司增持中国四大行A股的举动，未能提振内地及香港股市。四大行H股全线走跌。
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路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。