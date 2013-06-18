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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 16:33 BJT

香港股市：恒生指数收平盘且地产股疲弱，静待美联储会议

多数中资地产股回吐周一涨幅，此前国家统计局公布数据显示，中国5月房价同比涨幅创今年最高，但环比涨幅见缓 。

中央汇金投资有限责任公司增持中国四大行A股的举动，未能提振内地及香港股市。四大行H股全线走跌。

澳门博彩类股表现超越大盘，因投资者对初步博彩收入数据感到欢欣鼓舞。0800GMT，银河娱乐 大涨5.4%至纪录高位，美高梅中国 飙升7%。(完)
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