路透调查：澳洲股市2013年全年涨幅料将近12%

路透悉尼6月18日 - 路透调查显示，澳洲指标股指年底预料将以接近12%的全年涨幅封关，在降息及澳元走弱的支撑下，甩开主要国家央行撤出刺激措施的疑虑干扰。

澳股指标S&P/ASX 200指数 在5月15日触及五年高位5,249.6点，但在那之后已下挫逾8%，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能即将缩减买债计划的阴影下，全球风险资产历经一波跌势，另外亦受到中国经济成长降温隐忧拖累。

但最新调查预测澳股年底将升至5,200点，略低于3月调查的预测。

路透过去一周访问了15位分析师，预测区间在4,500-5,500点。澳股周一收报4,825.9点。

“最近的修正走势当然提高了股市的价值，我认为这一点将在今年稍晚受到肯定，”Commonwealth Securities首席股市经济分析师Craig James称。

九名受访分析师预测美联储将在今年稍晚或2014年初缩减买债规模。

“我不认为这对股市是个问题，因为这代表经济愈来愈好，”瑞银集团首席股市策略师David Cassidy称。

调查中值显示，分析师预测澳股2014年年中将升至5,375，预测区间为4,500-5,775。

澳洲央行5月将利率降至纪录低点2.75%，并保留必要时进一步宽松的可能性。

“低利率加上澳洲经济成长，应该是能够吸引人们再度投资的两个因素，”Commonwealth Securities分析师James称。

花旗集团澳洲股市策略主管Tony Brennan指出，澳元下跌将有利于整个2014年的企业获利。RBS Morgans首席经济分析师Michael Knox亦表示，这将有助大宗商品价格上涨。(完) (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)