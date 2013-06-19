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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:37 BJT

新债招标：中国10年续发国债收益率3.4998%，稍高于预期--业内人士

路透上海6月19日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.4998%，稍高于此前3.47%的市场预测均值。

业内人士并透露，该续发国债的边际中标收益率为3.5892%，首场投标倍数为1.43倍。

今日招标新债为第11期记账式附息国债的续发品种，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。将全部进行竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债6月20日至6月24日进行分销，6月26日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第11期记账式附息国债 从2013年5月23日开始计息，票面利率3.38%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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