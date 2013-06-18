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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 16:18 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，关注日内CPI数据

分析师指出，投资人不敢在周三之前过度抛售美元。美联储周三将释出可能何时缩减货币刺激措施的线索。

0830GMT将公布英国消费者物价指数(CPI)数据，据路透调查，分析师预估5月CPI年增率由上月的2.4%升至2.6%。

近日多项数据显示英国经济活动改善，降低新任央行总裁卡尼扩大宽松措施的机率。

“通胀率有高于2.6%的温和风险，这会为英镑提供支撑，因为市场将预期短期内货币政策不会有改变，”FXPro经济分析师Simon Smith称。

英镑兑欧元 小跌，欧元兑英镑上扬0.1%，至0.8511英镑，守在本月多数时间维持的0.8450-0.8550区间内。

周三将有英国央行6月6日会议纪录公布，届时将可确认即将卸任的央行总裁金恩是否再度投票支持增加资产购买。(完)

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