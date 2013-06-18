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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 16:35 BJT

新兴汇市：资本外流疑虑打击亚币走贬，印尼卢比下滑

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 日圆                           95.21       94.48       -0.77       -8.84       86.79
 坡元                          1.2597      1.2544       -0.42       -3.00      1.2219
 台币                          30.002      29.972       -0.10       -2.89      29.136
 韩元                         1130.62     1126.20       -0.39       -5.31     1070.60
 泰铢                           30.74       30.64       -0.33       -0.42       30.61
 菲律宾披索                     43.13       42.88       -0.57       -4.81       41.05
 印尼卢比                     9890.00     9885.00       -0.05       -2.63     9630.00
 印度卢比                       58.42       57.87       -0.94       -5.87       54.99
 马币                          3.1525      3.1330       -0.62       -3.00      3.0580
 人民币                        6.1283      6.1250       -0.05       +1.66      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 高琦)
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